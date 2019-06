Video. Liikluskultuuritus Tartu moodi: palju ei jäänud puudu, et kihutaja oleks ülekäigurajal inimese alla ajanud

(4) Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada.