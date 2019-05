Mart Reiniku kooli liikuma kutsuv hoov avatakse lastekaitsepäeval

Koolihoovi rajatud väljak pakub sportimisvõimalusi nii korvpalliplatsil kui ka lauatennise välilaudadel. Lisaks on mänguplatsil väiksematele lastele mõeldud kiiged, turnimisatraktsioon ja batuudid. Hoovi uued pinnavormid ja välimööbel loovad õuest paljude võimalustega keskkonna, kus igaüks võib oma mängu ise välja mõelda: saab tasakaalu hoida, hüpata, rippuda, kõõluda, kombineerida teekondi, korraldada võistlusi.

Ümber ja üle erinevate elementide on muu hulgas märgitud maha 300 sammu pikkune rada, kus saab liikumise üle arvet pidada ning iseenda ja teistega mõõtu võtta. Kui koolimajade ümber parajasti sõidukeid ei liigu ega pargi, on avar asfaltpind mõeldud ratta-, rula- ja tõukerattasõiduks: platsi servas on künkaid ja hüppamiseks sobivaid kõrgeid servi.