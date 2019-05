EKRE Tartu ringkonna juhile sai saatuslikuks liigne isepäisus

Teisipäeva õhtul langetas EKRE juhatus otsuse, et nende Tartu ringkonna juht Indrek Särg on räigelt rikkunud erakonna põhikirja ning arvatakse seepärast erakonnast välja. EKRE juhatuse liige, riigikogu esimees Henn Põlluaas (pildil) selgitas, et räige rikkumine tähendas seda, et Särg ei järginud Tartu ringkonna üldkoosoleku kokkukutsumisel erakonna põhikirjas nõutud protseduurilisi reegleid ning töötas valimistel erakonnakaaslastele vastu.