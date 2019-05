Veepargi ehitus tühjendab Kamari järve ja suleb ranna

Hiljemalt 2020. aasta suvel peab järvele kerkima 643 meetri pikkune ringsüsteemiga veesuusa ja -laua kaabelpark, kus on võimalik sõita kuni 50 km/h. Parki saab korraga kasutada kuni 9 sõitjat ja rajale on paigutatud 16 erineva raskusastmega hüppeelementi. Kamari veelauapargi hoone on aga kavandatud sellisena, et seal on võimalik ka süüa, tähistada sünnipäevi ja korraldada väiksemaid seminare ja koolitusi.