Noorteadlased tõid Eesti teaduse mälestuseks ministeeriumi ette mälestusküünlad ja kutsuvad protseti jätkama

Aprillis leppisid võimuliidu osalised kokku, et suurendavad riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatava raha ühe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), kuid esmaspäeval paika pandud nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette rahastuse säilitamise üksnes senisel tasemel ehk 0,71 protsendil SKPst. See on ajanud teadusinimesed tagajalgadele.