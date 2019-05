Fotouudis: noorteadlased mälestavad Eesti teadust

Aprillis leppisid võimuliidu osalised kokku, et tõstavad riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite taseme 1 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), kuid esmaspäeval kokku lepitud nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette rahastuse säilitamise üksnes senisel tasemel ehk 0,71 protsendil SKPst. See on ajanud teadusinimesed tagajalgadele.