Galerii: Tartu raeplatsil näidati, kuidas päästa inimese elu

Kiirabis töötavad meedikud rõhutavad, et inimese elu ohustavate seisundite puhul, kus iga sekund on oluline, olgu selleks raske trauma, südameseiskus, insult, südamelihase infarkt, hingamispuudulikkus või eluohtlik verejooks, loeb pädevus palju. Juuresolija pädevus anda esmaabi ning erakorralise meditsiini süsteemi pädevus tagada abivajajale parim professionaalne abi on sellistes olukordades ülitähtis.

Samuti on väga oluline süvendada elanike teadlikkust seisunditest, mille puhul erakorraline meditsiiniabi on vajalik ning erakorralise meditsiini personal saab aidata. Juhtudel, kui perearst suudab pakkuda paremat lahendust meditsiiniprobleemile, on mõistlik pöörduda tema poole, säästmaks erakorralise meditsiini ressurssi abivajajatele, kelle elu või tervise säilitamine on päästetav vaid kiire erakorralise meditsiiniabi sekkumisega. Sama olulised on elanike esmaabioskused ning teadmised, millal kutsuda abivajajale kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, millal aga perearsti juurde, et abivajaja saaks õigel ajal abi õigest kohast.