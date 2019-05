Eili Arula: piletit müüa ei saa, trahvi teha saab

Esmaspäeva hommikul tööle sõites avastasin, et Raatuse tänava punastest tellistest kroonumajade tagune plats, kuhu tavaliselt kogu päevaks oma sõiduki pargin, on muutunud tasuliseks parklaks. Et lähedal teisi tasuta parklaid pole või on need puupüsti täis, otsustasin, et jätkan harjumuspärases kohas parkimist ning maksan selle eest nõutud summa.

Asusin parkla sildilt lugema juhiseid, kuidas parkimise eest tasuda. Sildil oli kenasti üles tähendatud, et parklat haldab AS Ühisteenused. Lisaks tunnitasule ja mobiilsele parkimisele saab sinna soetada ka üsna taskukohase hinnaga kuupileti, hind 15 eurot. Aga sildil polnud kirjas, kuidas kuupiletit osta saab.

Küll oli kirjas klienditeeninduse number, millel lahke neiu juba pärast üheksat ootel oldud minutit kõnele vastas ning selgitas, et kahjuks pole parklat veel nende veebisüsteemi kantud ning seega kuupiletit osta ei saa. Lisaks uuris ta, et kas ma proovisin parkimist alustada mobiiliga. Selgitasin, et käin tööl iga päev ning seega pole mul mõistlik maksta tunnitasu, kui parklas on ilusti olemas mõistlik hinnakiri, millega saaksin kuu aega parkida omale sobiva hinna eest. Neiu mõistis muret, kuid ometi ei saanud ma vastust küsimusele, millal parkla sellesse veebikeskkonda jõuab. See-eest soovitas ta igal hommikul parklasse jõudes kontrollida, kas parkla on parkimine.ee veebis ehk olemas – siis saab ka kuupileti.

Olgugi et parklat veebis pole ning kuupiletit osta pole võimalik, ei välistanud klienditeenindaja, et seal kuupileti ostmise võimalust ootavad autoomanikud trahvi saavad.

Mind paneb hämmelduma, et ma saan trahvi parklas, mida trahve välja kirjutava ettevõtte süsteemis pole olemas. Samal ajal kergitab minus pead vandenõuteoreetik, kes arvab, et see väike parkla, mida süsteemis pole, on töösse pandud seepärast, et sealt hõlpsalt trahviraha kokku koguda

Sama sisuga kõne tegin klienditeenindajale ka teisipäeval, sain taas vastuse, et kuupiletit ei saa veel ja kui peaks juhtuma, et kojamehe vahele sätitakse trahviteade, saan selle vaidlustada ning trahv läheb tühistamisele. Teenindaja soovitus oli stiilis ootame-vaatame, aga rohkem aidata ei oska.

Ei tulnud kaua oodata: juba kolmapäeva õhtul lehvis mu auto kojamehe vahel kilesse sätitud kviitung, mille järgi AS Ühisteenused ootas minult 40 euro suuruse trahvi tasumist. Selline hõbevalge kilesse sätitud kviitung ilutses parklas veel vähemalt kolmel autol. Klienditeenindusest sain nüüd teada, et trahvi saan vaidlustada iseteeninduses, aga kuupiletit ikka osta ei saa, sest seda parklat pole ikka veel veebisüsteemis olemas.