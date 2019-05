Piimane idüll – kas viimane idüll?

Hinnast rääkides – poest saab ehk piimaliitri kümme senti odavamalt, kuid mis maksab värskus, ehedus, rammusus!? Mis maksab teadmine, et selle piima ja hapukoore autorid ammuvad praegu piimamehe karjamaal, vabalt ja õnnelikult, sarve otsas kevadine lapsuliblikas? Nina ees mäletsemist ootav mahlakas võilillesalat? Mis maksavad mälestused oma lapsepõlvest?

Siia soovisingi oma pika sissejuhatusega tüürida. Algul kahtlesin, kas sellist kirjatükki üldse tohib avaldada, ilma et kutsuksin esile kurje vastuabinõusid piimamehe suhtes, kes tegutseb võib-olla omal algatusel. Vahest rikun selle hea inimese elu ära?

Ma ei tea ega tahagi teada tema raamatupidamise üksikasju. Ma tean vaid seda, et see piimamees on paljude vanema põlvkonna inimeste jaoks otsekui messias, kes vabastab oma rahva kurja võõrvõimu ikkest. Tema eest palvetab rühm inimesi, kes pole suutnud (ega soovinud) kohaneda moodsa aja toidukaubanduses pakutavaga, kellele säilitusained tekitavad isegi neile mõeldes kublad selga. Kes isegi hoolimata pikaajalisest selgitustööst, kui head on light-piimatooted ja kui maitsev on margariin, eelistavad jäärapäiselt ikka kolesteroolirikast täistoorpiima ja rammusat hapukoort.

Nad usuvad, et värske maapiim toidab nende vanu konte elustava kaltsiumiga. Nad oskavad hinnata hõrku maitset: parem suutäis rammusat hapukoort kui kulbitäis lahjat lurri. Õnneks ei viitsi enamik neist süüvida lugematute toitumisnõustajate ja dieedigurude virvatulukestes plinkivasse maailma. Mõni julgem vanaema söandab isegi lapselapsele täispiimaga tehtud putru või päriskohupiimast sõrnikuid pakkuda. Tõesti, see nõuab vaprust! Eriti kui igal sammul kohtab kedagi, kes sõrme viibutades hoiatab – küll rasvumise, küll piimaallergia eest.

Võiks ju ometi aru saama hakata, et allergiat ja rasvumist ei soodusta mitte naturaalne toit, vaid see ilusasse pakendisse peidetud ollus, mida lastele toidu asemel pakutakse …

Osavate liigutustega suunab tervisest ja maaõhust pakatav piimamees vooliku purkidesse-pudelitesse, jagab kohupiimapakke ja naeratusi. Mõni pika pealesunnitud linnaelu jooksul nii sõnaahtraks jäänud vanapapi soovib temaga vestelda. «Hea, et nüüd ometi vihma tuli. Kuidas on, kas oras ikka võrsub? Ah et talirukkil pole viga? Ja-jaa. Aga kardulapanek jääb seekord vist küll hilja peale ... Meil omal ajal oli küll nõnna, et ...»

Piimamees jagab maauudiseid, piima ja lohutust. Ta naeratus on siiras, päikesepruunist naerukurdudega näost vaatavad silmad sulavad ühte taevasinaga. Taevas on vaba. Ta jagab lohutust neile, kelle lapsepõlv möödus maal talulapsena. Muidugi tundus peedivagude vahelt orasheina kiskumine toona orjatööna. Mõnigi õhkas: «Mis neil seal linnas viga! Esimesel võimalusel põrutan kah linna!» Ja nüüd lähevad sel isehakanud linnavurlel silmad maamehe piimaliitri peale veekalkvele.

Ma ei tea, kui raske on taluniku argipäev. Mis sunnib linna piimaringile? Ei tea, aiman. Ent miski võiks jääda romantiliseks saladuseks. Ega vastsündinud lastki imetledes mõelda sünnitusega kaasnevale verele, higile ja pisaratele.

Mööda mahajätmise ootel külasid ringlevad veel kauplusbussid ehk lavkad. Need toovad maainimestele linnatoidukraami ja linnauudiseid. Kuuldavasti olevat minevaim kaup viin, leib ja piim. Ning maamees toob linnainimestele nurme ja metsa vabadust ning samuti piima. Seega on piim tähtis. Siinkohal soovin palju tervist ja jõudu Kirjakule, Maasikule ja kõigile teistelegi lehmadele, tänu kellele meie lauale piim ja piimatooted jõuavad.