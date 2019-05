Linn ootab tartlasi tervisepäevale

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et linnavalitsus peab tartlaste liikumisharjumuste toetamist väga oluliseks. «Tervisepäeva korraldatakse juba 15. korda ja see on tartlaste seas populaarne. Linn toetab igati tervislike eluviiside harrastamist ja panustab järjepidevalt liikumist toetava linnaruumi loomisesse ning toetab tervisespordiüritusi,» lisas Lees.