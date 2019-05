Mis on kõige olulisem, mille alma mater teile eluteele kaasa on andnud?

FOTO: Sille Annuk

ILMAR KRUUSAMÄE

Kunstnik, lõpetas 1980 majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala

Majandusteadlasena ladusin ülikooliaastatel vundamendi iseseisvale elule. Õpingute läbiv teema oli isemajandamine. Minu järgnevad aastakümned määras aga sisseastumine ülikooli kunstikabinetti, kus juhendajaks oli Andrus Kasemaa. Nüüdseks olen kunstikabineti eluga seotud juba 43 aastat. Need alma mater'i aastad ja kohtumised eri valdkondade inimestega on andnud mulle rohkem kui ühe kõrghariduse. Oma kunstimaailma-avarustes on mul veel palju avastamist ja ka teoksil. Samuti on suur rõõm näha teekaaslaste arengut ja edusamme.

FOTO: Tairo Lutter

JAAK AAVIKSOO

Tallinna tehnikaülikooli rektor, akadeemik, lõpetas 1976 füüsika-keemiateaduskonna füüsikaosakonna teoreetilise füüsika eriala

Mulle kui füüsikaüliõpilasele oli kõige väärtuslikum tõeliselt hea hariduse saamine – tänu füüsikuist ja mittefüüsikuist õppejõududele, aga eriti kaasüliõpilastele. Teiseks nakatas Tartu ülikooli õhustik nõukogude pealisehituse kiuste mind akadeemiliste väärtustega. Kolmandaks kohtusin suure hulga erialade üliõpilastega, kellest said tuttavad ja sõbradki kogu eluks. Kõik see muutis hiljem ülikooli tööle asumise nii aukartust äratavaks väljakutseks kui ka tänuvõla lunastamiseks. Elagu rahvusülikool!

FOTO: Erakogu

ANDRES PARMAS

Kohtunik, Tartu ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, 2005 lõpetas õigusteaduskonna teadusmagistrina

Minu õpinguaastad jäävad aega, mil ülikool ei olnud veel massiülikool. Toonane vaimne keskkond, ühiselt tegutsev kursus, elav ja suurt osa tudengkonda kaasav üliõpilaselu – need pole mitte pelgalt ilusad mälestused, vaid need aitasid inimese ja professionaalina kujuneda. Soe kontakt õpingukaaslastega on säilinud ka ligi paarkümmend aastat pärast lõpetamist. Tartu ülikoolist saadud hea ja laiapõhjaline juriidiline haridus ei ole mind hätta jätnud ei Eestis ega välismaal.

FOTO: Berta Vosman

PILLE RUNNEL

Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor, 2009 kaitses meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas doktoriväitekirja

Tartu ülikooli vilistlane olla on nii loomulik, et ma ei kujuta enda elu teisiti ettegi. Minu erialased huvid on aja jooksul üsna palju muutunud, aga ülikool pakkus akadeemiliseks ja töiseks arenguks alati järgmist, sobilikku ehituskivi – kogesin siin õppides küllaltki suurt akadeemilist vabadust. Ülikool on alati olnud inspireeriv, sest see on pungil asjatundlikke inimesi. Tartu ülikoolist saadud hariduse ja küllap ka mõjutatud mõtteviisiga on olnud julge minna vastu erinevatele erialastele väljakutsetele.

FOTO: Tairo Lutter

LEINO REI

Nukuteatri näitleja, lavastaja, visuaalteatrifestivali NuQ Treff kunstiline juht, 2018 lõpetas kultuurikorralduse magistriõppekava

Ülikool on mind aidanud lähemale oskusele näha avaramat pilti, millest maailm koosneb, milline osa selles on kultuuril ja kuidas kultuuri kaudu seda suurt pilti kujundada, nii filosoofilises plaanis kui praktilistes tegevustes. Aga väga oluline on ülikool ka sillana, mis kannab perekondlikke traditsioone. Mu ema lõpetas Tartu ülikooli 1963. aastal, tütar 2016. aastal ja nii oli siin õppimine olnud minu jaoks üks kauge ja kättesaamatu unistus, mis tuli lõpuks teoks teha.

FOTO: Merili Konik

KAIA LEHTSAAR

Tartu konverentsibüroo tegevjuht, 2007 omandas ökoloogia ning elustiku kaitse bakalaureusekraadi