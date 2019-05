Et reede on teadagi tööpäev, läheb kohvikutes suuremaks meluks ilmselt just lähitundidel. Enamik kohvikuid on avatud vähemalt kella kaheksani, kuid on ka neid, mis ootavad külalisi tund-paar kauemgi. Et Tartus on päikeseline ilm ja sooja üle kahekümne kraadi, tõotab tulla vägagi meeleolukas ja maitsev õhtu. Head isu!