Tartu volikogu muutis tasulise parkimise korda

Hetkel kehtib Tartus olenemata parkimiskorra rikkumise iseloomust üks viivistasu määr - 30 eurot. Alates 1. juunist on võimalik määrata ka väiksem, 15-eurone trahv juhul, kui parkimistasu on küll makstud, aga vale tariifi järgi, näiteks on pargitud A-piirkonnas, aga tasu on makstud B-piirkonna järgi.