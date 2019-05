Rändkaamera loob korda majja Jalaka tänava pakendipunktis

«Jalaka tänava kogumispunkt on seni olnud linna üks kehvemaid kohti, kuhu on toodud kõike,» ütles Tartu keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid. Et sealsed pakendi-, klaasi- ja vanapaberi konteinerid asuvad kõrvalises kohas, on sinna õige kraami kõrval tassitud näiteks mööblit, suuri laare magusaid ja soolaseid hoidiseid, WC potte, kraanikausse ja ohtlikke jäätmeid, olmeprügist rääkimata.

Tartus on üle saja avaliku pakendikogumispunkti, kaameraid on nende tarbeks kaks. Seni Aardla ja Raudtee tänava avalike konteinerite juures töötanud kaamera jälgib nüüd Jalaka tänava punkti külastajaid. Varem Ihastes eri kohtades töötanud kaamera on üleval aga teises kõrvalises kohas, Ujula tänava otsas lodjakoja parklas.