Tartu maastikumaraton tõi radadele üle 9000 liikumissõbra

Reede, 10. mai õhtul kogunes Tähtvere spordiparki Tartus 2010 inimest, et aidata väikest Olegi, kellel on raske kaasasündinud immuunpuudulikkus. Koostöös toetajatega koguti tema aitamiseks 19 001 eurot.

11. mail osales maastikumaratoni lasteüritustel esialgsetel andmetel kokku 3204 noort jooksusõpra. Väiksematele mõeldud tillujooksu läbis kokku 2412 last, kooliealistele mõeldud minimaratonil jooksis 792 last. Lisaks peeti pühapäeval Otepää ja Elva lastejooksud, kus lippas kokku 258 last.