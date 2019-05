Kliinikumi elutööpreemia laureaat on Urmas Siigur.

Urmas Siiguri pikk töökäik on olnud valdavalt seotud Tartu ülikooli Kõkliinikumiga – viimase veerand sajandit on ta olnud seotud kliinikumi arendamisega tänapäevaseks Euroopa ülikoolihaiglaks ning meditsiinikeskuseks. Siigur on olnud aktiivselt tegev tervishoiukorralduse arenduses laiemalt, sealhulgas aidanud nõukogu liikmena kaasa teiste tervishoiuasutuste nagu Tartu Kiirabi, Ida-Viru Keskhaigla ja Narva haigla, aga ka Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna ja Tartu tervishoiukõrgkooli arengule.