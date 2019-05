Autojuht sõitis teisele tähelepanematuse tõttu külje pealt sisse

Politsei sai täna kella 10 ajal teate, et Tartu linnas Võru tänava alguses on juhtunud liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku sõiduautod Dacia ja Ford. Sündmuskohale tõtanud avariipolitseinik tuvastas, et mõlema masina juhid olid kained ja omavad juhtimisõigust.