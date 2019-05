Gümnasistid teevad rahvusvahelise testi tulevikus tasuta

Et tõestada oma suurepärast inglise keele oskust või minna välismaale õppima, on tuhatkond õpilast teinud igal aastal rahvusvahelise inglise keele testi oma kulu ja kirjadega. Rahvusvahelisi eksameid on erinevaid ning nende keskmine hind on 200 eurot. Kui seni on õpilased pidanud keeletaset hindava testi eest ise tasuma, siis uuest õppeaastast maksab rahvusvahelise testi eest haridus- ja teadusministeerium.