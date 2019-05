Fotod: Tartu kesklinnas pesitsenud pardi munadest koorus kümme tibu

Eesti Loomakaitse Liidu Tartumaa piirkonnajuhi Kristi Metsa sõnul koorusid kõik kümme muna, mida part haudus. «Vahel on rebased või varesed pesa kallal käinud, aga tundub, et seekord läks kõik õnneks,» ütles ta.

Kristi Metsa soojendas pardipoegi kilpkonnadele mõeldud soojalambi all.

Loomakaitsjad jõudsid pesa juurde täna kell 11 hommikul. Mõned tibud olid siis veel märjad. «See tähendab, et koorumine oli üsna pikk protsess, pojad olid samuti erineva suurusega,» selgitas Metsa.

Nüüd aga elavad nad botaanikaaia tiigis, kus Metsa sõnul on neil ellu jäämiseks suuremad šansid kui Emajões. Sinna on linnas pesitsenud parte ja nende tibusid ka varem viidud.

Kristi Metsa tahab inimestele südamele panna, et parte ei tohi saiaga sööta. Vaatamata selle sõnumiga siltidele, mille McDonaldsi töötajad pesa juurde püsti panid, oli Metsa sõnul ilmselge, et parti oli saia ja kiirtoiduga kostitatud. «Transpordipuuri pannes oli pardiemal kõht lahti, ta kakas terve puuri kaks korda täis ja läks nii paanikasse, et muljus kolme nõrgemat tibu, nad peaaegu surid,» rääkis Metsa.