Video ja pildid: Tartus põles kunstikooli endine õppehoone, päästjad lõikasid kustutustööde käigus katusesse augu

Päästeameti lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja vahendas kella ühe ajal, et hetkel tegelevad päästjad tulekahju lokaliseerimisega ning hoiavad ära tule leviku kõrval seisvatele hoonetele. «Inimesi tulekahju hetkel majas ei olnud,» lisas pressiesindaja.

Et maja sissepääsid olid kinni löödud, ei saanud ka päästjad tulekoldele hõlpsalt ligi. Päästjad võtsid kustutustöödel appi ketaslõikuri, et maja katuseplekk lahti lõigata. Sündmuskohal kasutavad päästjad reelautot ning päästetööde tõttu on liiklus ajutiselt Kuprejanovi tänaval päästetööde alas suletud.