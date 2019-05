Häkaton toob Tõraverre ligi sada kosmosehuvilist

Garage48 jaoks on kosmoseteemalisest häkatonist kujunenud traditsiooniline üritus, mis sel aastal toimub juba neljandat korda. «Esmane kosmosehäkatoni idee oligi parajalt ulmeline - kuidas ehitada 48 tunniga midagi, mis kosmosesse lendaks. Tänu meie julgetele partneritele ESTCube’i tiimist sai häkatonide seeria eduka alguse ning on aasta-aastalt kasvanud nii sisus kui arvudes,» meenutas kosmosehäkatoni algataja ning Garage48 juhatuse liige Kai Isand.

Teisel aastal lisandusid satelliidiandmetel põhinevad lahendused ning kaasati rahvusvahelisi partnereid Copernicuse ja Galileo satelliidiprogrammidest. «Nüüdseks on kosmosehäkil mõlemad suunad: tarkvara lahenduste prototüübid, mis teevad elu siin Maal paremaks kasutades satelliidilt saadud andmeid, ning riistvara prototüübid, mis parendavad satelliidil kasutatavat tehnoloogiat,» selgitas Isand.

Sel korral kasvab kosmosehäkaton veelgi, viies parimad meeskonnad oma prototüübi eduka valmis ehitamise järel 5-päevasesse äriarendusprogrammi Garage48 SpaceTech Bootcamp. Rahvusvaheliste äri- ja tehnoloogiamentorite käe all on programmi lõpus meeskond välja selgitanud oma ärimudeli, leidnud esimesed potentsiaalsed kliendid ning on valmis kohtuma investoritega.