Arendaja ehitab esmalt tänava ja siis ka uue elurajooni

Tööd Ihaste põigul on lõpusirgel. «Mais on kavas sõidutee asfalteerida,» andis teetööde ajakavast ülevaate Avaare Kinnisvara OÜ juht Kalev Kase. «Kõnni- ja jalgrattateede asfaltimisega läheb veidi kauem aega, sest Eesti Energial on seal veel üht-teist enne teha.»

.Planeeringu ala FOTO: Tpm

Kokkuleppe küsimus

Ligi 700-meetrise Ihaste põigu ning selle mõlemasse otsa ringristmikud ehitab arendaja oma kulul, koos vajaliku taristuga kulub selleks kõigeks üle miljoni euro. «Midagi pole parata, Tartu linnal on selline taktika, et kui tahad ehitada, pead ka tänava tegema,» märkis Kalev Kase.

Samamoodi tuleb rohkem või vähem tänavad rajada ka näiteks Ränilinnas uut elurajooni arendaval osaühingul Agriland KV, Riia kvartali arendajal Colordia ASil ning Tähe, Pargi ja Päeva tänava vahel Tähepargi kodusid ehitaval Merko Ehitus Eesti ASil.

Selle sajandi alguses toetas Tartu linn näiteks Kvissentalis uut elurajooni arendajat tänavate ehitamisel. Miks linn nüüd enam arendajaid tänavate tegemisel ei toeta? «Kas tänava ehitab linn, arendaja või mõlemad koos, lepitakse kokku detailplaneeringu koostamisel ning see kokkulepe läheb planeeringusse kohustusena kirja,» selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Loodame ehitusloa saada jaanipäevaks, sel aastal hakkame seal kindlasti ehitama, kinnitas Avaare Kinnisvara juht Kalev Kase.

Ta lisas, et kui tegemist on sellise alaga, mille teid-tänavaid kasutavad väga paljud linlased, on võimalik, et linn teeb töö oma rahaga või kahasse arendajaga. Näiteks Oa tänava, mille lõppu kerkivad uued kortermajad, peaks põhjalikult uuendama linn. Kui uusarendus sellises kohas ei asu, jäävad teetööd enamasti arendaja hooleks.

Ehitus algab tänavu

Kõrvuti teetööde lõpetamisega valmistub Avaare Kinnisvara Ihaste põigu kõrval kortermajade ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi on kokku 6,9-hektarisele Ihaste tee ja Lammi tänava vahelisele alale kavandatud kolm korterelamukompleksi. Planeeringu koostamisel lähtuti aastatel 2007–2008 korraldatud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse Europan 9 võidutööst.

Korterelamumaa kruntide hoonestusalad on paigutatud ribadena, nii et moodustuvad ühishoovidega kvartalid, mille vahele jäävad üldkasutatavad haljasalad. Ühel hoonestusalal võib olla üks kuni kuuekorruseline maja, mis külgneb ühe- kuni kolmekorruselise majaga. Peale selle on alal jäetud võimalus kuni 10 protsendi ulatuses kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone kasutusotstarbe määramiseks.

Sel nädalal tahab arendaja esitada Tartu linnavalitsusele ehitusloa taotluse. «Loodame ehitusloa saada jaanipäevaks, sel aastal hakkame seal kindlasti ehitama,» kinnitas Kalev Kase. Esimesena valmib kokku 35 korterit, neist 20 tulevad kuuekorruselisse majja ning 15 kahe-kolmekorruselisse hoonesse. «Seal hakkavad majad olema nagu rivid, kõigepealt teeme valmis esimese rivi,» selgitas Kalev Kase. «Edaspidi tahame ehitada kaks rivi aastas.»