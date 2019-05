Homme haaravad tuhanded eestimaalased rehad, saed ja labidad, et muuta meie väike kodunurk siin maailmas natuke puhtamaks paigaks. Nii on see olnud juba üle kümne aasta, igal kevadel. Sest peetakse ju talguid.

Kogu aktsiooni taga seisab üks mees. Ta on Eestimaa looduse fondi juht Tarmo Tüür. Kindlasti paluks ta siinkohal kiiresti lisada, et üksi ta seda kõike ei tee. Muidugi mitte, «Teeme ära!» talgupäev on aastatega muutunud liiga suureks, et üks inimene seda hallata jõuaks. Ta on enda ümber koondanud tugeva tiimi häid inimesi, kelle ühine panus on hakkajaid töökäsi maikuu laupäevadel läbi aastate kokku toonud.