Fotod: Karlova sadamas avati Emajõe uus hooaeg

Karlova sadama juhatuse liige Toomas Sein ütles, et ilmselt tänavune hooaeg ei tule nii hea kui eelmine. «Möödunud suvi oli imeilus. Inimesed nautisid ilma ja sõitsid meie suurte laevadega,» ütles ta. Sein lisas, et kuna veetase on nii madal, siis on suurtel alustel keeruline sõita, aga kui vihma sajab, siis ei taha jälle inimesed Emajõele minna.

Ehkki veetase on madal, on Karlova sadama kail vaid paar vaba kohta. «Kui viis aastat tagasi oli meil 40 kohta, siis nüüd on sada,» ütles Sein. Et viimastel aastatel on tehtud sadama arendamiseks suuri investeeringuid, siis sel aastal suuremaid plaane pole.