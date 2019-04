ERMis peab loengu Kallase stipendiumi laureaat Tiit Hennoste

Tiit Hennoste on pühendunud eesti keele, meele ja kultuuri uurija ning hoidja, õppejõud ja meediaekspert. Ta on kuraatorina olnud ERMi koostööpartner nii interaktiivse näituse «Muuseum näitab keelt» (2010) kui ka uuel püsinäitusel «Kohtumised» teemanäituse «Keelekatel» (2016) loomisel.

ERMis kõneleb ta teemal «Eesti keel, kust me tuleme ja kuhu oleme teel». Loengu järel annab vastsele laureaadile auhinna kätte ERMi direktor Alar Karis. Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama, osalemine tasuta.

Oskar Kallase stipendiumi asutas ERM 2015. aastal, et tunnustada muuseumile ja Eestile olulisi inimesi silmapaistva professionaalse ja loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal, mis on aidanud ERMil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana. Varasemad laureaadid on laulu- ja tantsupidude juht Aet Maatee, ajaloolane Mart Laar, folklorist Marju Kõivupuu ja rahvarõivameister Silvi Allimann.