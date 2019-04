Hullu Teadlase sünnipäevapeoga avab Tartu ülikooli muuseum suvehooaja

Peol osaleb fantaasiamuusik Silver Sepp, kes tutvustab lastele oma pööraseid muusikainstrumente. Kohal on suur aara, kes toob kaasa jutud põnevate lindude kohta.

Huvilistele on avatud ülikooli varakambri uus näitus ja muidugi on palju avastamist Hullu Teadlase kabinetis. Muuseumi maja ja toomkiriku vaateplatvormid on külastajatele avatud kogu päeva.