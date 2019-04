Politsei otsib Tartus kadunud Robertit

Eile sai politsei teate, et lähedastel ei ole päevi õnnestunud ühendust saada Tartus Vasara tänaval elava Robertiga. Ka ei ole mees neil päevil tööl käinud ning telefoni jättis ta koju. Seni kogutud info põhjal on politseil alust arvata, et mehe tervis ja elu võib kõrvalise abita ohtu sattuda.