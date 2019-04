Poliitik: Tartu passis Rail Balticu otsustamisel

Kui välisministrikandidaat kandideerib europarlamenti, siis küllap üksnes erakonna toetuseks. Kas nii on ilus?

Nii on ainumõeldav. Valijate huvid ootavad kaitsmist ja seda ei tule teha mitte diivanil lösutades, vaid võitluses iga toetushääle pärast. Isamaal on europarlamendi valimistel selge tugev agenda, selle mõte on kaitsta Eesti rahvuslikke huve. Oleks üliväga plass, kui Euroopa Rahvapartei fraktsioon jääks Isamaa tugeva esindatuseta ja selle võrra jääks Eesti hääl peenemaks.

Räägime Tartu vaates. Tartus on ka kombeks erakonna toetuseks kandideerida, kuigi pole kavatsustki esinduskogus tööle asuda. Nüüd jõudis kultuuriministri kandidaat Tõnis Lukas teatada, et riigikogusse ta küll ei lähe, sest kutseharidust on vaja edendada. Linnapea Urmas Klaas kandideeris erakonna esinumbrina, aga riigikokku mineku kavatsust pole. Kas see pole mitte valija tüssamine?

Tartus on see valijatele meeldinud. See on Tartu traditsioon. Alates 1999. aastast on ametis olevad Tartu linnapead alati hääli toonud ja siis loobunud, Laine Jänese ministriks saamine välja arvatud.

Kas see on hea praktika?

Kui on teada, et võib hakata sadama, võtab valija vihmavarju kaasa. Kui see eelduslik käitumine ei meeldi – valija on nii tark küll, et vahet teha – siis ta häält ei anna. Iga lahingut tuleb pidada nii, et kõik on kaalul, siis usud ise sellesse ja usuvad ka kaasosalised. Poliitikas ei saa olla külg ees.

Kui vihmavarju kujundiga jätkata, siis mõnikord vari valijail on, aga avamisnuppu ei ole talle usaldatud. EKRE kandidaat Ruuben Kaalep võttis Tartus 566 häält ja sai riigikogusse, Indrek Särg kogus 2223 häält, aga ei saanud. Põhjus selles, et erakond oli kandidaadid üleriigilises nimekirjas järjestanud. Kui uus koalitsioon on kokku leppinud rahva häälele suurema kaalu andmises rahvaalgatustega, kas ei võiks siis ka rahva hääl paremini riigikogu valimistel kajastuda?

Mulle on see mõte on sümpaatne. Koalitsioonis on kokku lepitud anda inimestele õigusi rahvaalgatuse ja rahvahääletuse platvormi kaudu. Koalitsioonis ei ole kokku lepitud riigikogu valimiste süsteemi muutuses, kuid kui ühiskonnas on selleks ootus, siis rahvaalgatuse ja rahvahääletuse kaudu võib seda resoneerida.

Ise olen pooldanud süsteemi, mille järgi valitakse parlamenti Soomes, kus on kolm põhimõtet. Esiteks ei ole üleriigilisi nimekirju, kõik hääled jagatakse valimisringkondades ja erakondade kandidaadid reastatakse perekonnanime algustähe järgi. Ja üldiselt ei tähenda see, et A tähega kandidaadid võidavad, Eesti puhul Aab ja Aas. Valijatel on oma nutikus. Aga nagu Rein Taagepera on öelnud: valimissüsteemiga kohanemiseks on valijatel vaja aega. Tavaliselt kolmandatel valimistel pärast süsteemi suurt muutust tekib valija käitumuslik küpsus mingeid kandidaate tõrjuda või meeliskandidaate sihitada.