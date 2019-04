Järelkuulatav. Tartu Postimehe raadiosaade: Maarja kiriku koguduse ja sihtasutuse jaoks on suur annetajate arv märk jumala imest

Silvia Leiaru sõnul töötavad nad iga päev kiriku taastamise nimel. Nad korraldavad üritusi ja otsivad järjepanu uusi toetajaid. Neist üks suurimaid on Tartu linn, kes teeb sihtasutusele igal aastal 100 000-eurose rahasüsti, kuid väga palju on toetajaid ka eraisikute ja ettevõtete seas. Silvia Leiaru tõdes, et kogudusele ja sihtasutusele on nii suur annetajate hulk märk jumala imest.