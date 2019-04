Tartus antakse teist aastat välja huvikooli õpetaja elutöö preemia

Õpetaja elutöö auhinda antakse Tartus välja 2015. aastast. See on Tartu linna poolt makstav rahaline preemia Tartu linnas tegutseva õppeasutuse õpetajale. Alates 2018. aastast on kategooriaid neli: koolieelse lasteasutuse õpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooli õpetaja ning kutseõppeasutuse õpetaja.

Tartu munitsipaalhuvikoolid on loodud juba 50ndatel aastatel, erahuvikoolid tekkisid 90ndate alguses. 2018/2019 õppeaastaks on Tartusse registreeritud 64 huvikooli, millest 5 on munitsipaal- ja 59 erahuvikoolid. Huvikoolides on kokku 578 õpetajat ja 15 441 õppurit. Nii huvikoolide, õpetajate kui õppurite arv on kümne aastaga mitmekordistunud ja jätkuvalt tõusuteel. Tartu linn toetab ühena vähestest kohalikest omavalitsustest Eestis pearahapõhiselt kõiki 7–19-aastastele huviharidust andvaid erahuvikoole.