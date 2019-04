Politsei tabas nädalavahetusel Tartus 15 joobes juhti

Reede jooksul kontrollis politsei Tartus 1843 juhi kainust, neist 11 puhul tuvastati, et autorooli oli istutud ebakaines olekus. Politsei pressiesindaja Maria Gonjak lisas, et üks alkoholi tarvitanud juht tabati tänu kaasliiklejale, kes andis sellest teada numbrile 112. Laupäeval kontrollis politsei 402 juhi kainust ning avastas kolm joobes isikut.

Gonjak lisas, et pikk nädalavahetus on politsei jaoks seni möödunud tihedalt ja töiselt, mida on kindlasti soodustanud soojad ja päikeselised ilmad. «Küll aga on tegemist olnud väljakutsetega, mis on politsei jaoks üsna tavapärased – enamasti alkoholi võimendatud arusaamatused, mis sageli rüselusega lõppesid,» ütles ta.