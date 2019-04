Galerii: robolahing tõi Kammivabrikusse nii suuri kui väikeseid huvilisi

Kergemate masinate kategoorias ehk kuni 29,9 kilogrammiste robotite võistluse üks põnevamaid heitlusi oli robotite Musi ja Malibu Barbie vahel. Musi tegi pöörleva «relvaga» Barbile nii suure musi, et see lendas tükkideks. Võitlus kestis vaid loetud sekundid ja rahvas elas valju häälega kaasa.

Teaduskeskuse Ahhaa robolahingu korraldaja Anna-Liisa Ingver rääkis, et kolmandat korda aset leidval sündmusel astus võitlustulle 23 robotit, mille eesmärk on üksteist erilisel purunemiskindlal areenil kahjutuks teha. Ise ehitatud ja puldiga juhitavad robotid asuvad mõõtu võtma kahes kaalukategoorias: kuni 29,9 ning 30–55 kilogrammi. «Tihti arvatakse, et kergklassi roboti meisterdamine on lihtsam, aga nii mõnigi huviline on ehitamise käigus pidanud tõdema, et robot kipub siiski raskemasse kaaluklassi kalduma,» lisas Ingver.