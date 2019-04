ERMi ümbruses joostakse Jüriöö auks

ERMi II Jüriöö jooksu avab 21. aprillil kell 12 noortejooks (2 km). Seejärel kell 14.30 lähevad rajale põhivõistluse (10 km) ja kell 14.50 lühivõistluse (5 km) jooksjad. Lisaks on rajale oodatud ka kepikõndijad ja kiiret kõndi harrastavad spordisõbrad.

ERMi avalike ja välissuhete juht Kalmar Kurs märkis, et Jüriöö jooksul on erinevad distantsid joostes või kepikõnniga läbimiseks, millega kõik saavad hakkama. «See on hea võimalus avastada Eesti Rahva Muuseumi ja Raadi ümbrust hoopis teisel moel,» lisas ta.