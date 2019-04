Tartust arendatakse Kanada IT-ettevõtet

Telemaatika on tehnoloogia, mis ühendab tarkvara ja riistvara, selle näideteks igapäevaelus on GPS-seade ja nutitelefon. Fleet Complete tegeleb sõidukite kasutamise kaugseirega, siia alla mahub näiteks automaatne sõidupäevik. Kaugseire tarvis paigaldatakse autosse mobiiltelefonilaadne seade, mis jälgib auto marsruuti, kiirust ja kõike muud, mida jälgida annab.

Tahan öelda eestlastele, et jätkake seda, mida te teete. Teil on hea maine ja innovaatiline valitsus, mis on teinud riigi investoritele ja ettevõtjatele atraktiivseks, ütles Tony Lourakis.

Programm analüüsib firma autopargi sõite ja annab juhised, kuidas oleks neid kõige mõistlikum edaspidi teha. Ettevõtte juht Tony Lourakis (pildil) selgitas, et nende tehnoloogia aitab kokku hoida kütust ja aega ning kuna selle abil saab optimeerida autopargi kasutust, võib ettevõte mõnel juhul ametiautode hulka vähendada, sest seire näitab, et sõidukeid polegi nii palju vaja.

Preemiasüsteem headele juhtidele

Peale kulude kokkuhoiu aitab süsteem kaasa ohutule juhtimisele. Hiljuti tuli ligi 500 töötajaga ettevõte turule teenusega Fleet Complete Vision, mis kasutab tehisintellekti, et jälgida, kuidas juht sõidab. «Näiteks, kui ta hoiab liiga lühikest pikivahet, siis seade autos ütleb, et on tuvastatud liiga lühike pikivahe,» selgitas Lourakis. Kui juht järgib liikluseeskirja, saab ta selle eest punkte. «Kuu lõpus võib ettevõte punktide põhjal kõige tublimaid juhte premeerida,» lisas Lourakis. Ta tõdes, et kuigi kiputakse kiirust ületama, on autosõidu mänguks muutmine punktide kogumise ja auhinnaga hea viis juhte distsiplineerida.

Fleet Complete’il on kontorid 15 riigis, nende peakontor asub Kanadas Torontos, kus töötab 200 inimest. Veel on kontorid Austraalias, Ameerikas, Norras, Austrias, Taanis, Belgias, Lätis, Leedus, Saksamaal, Kreekas ja Mehhikos. Eestis on kontoreid kaks – Tallinnas ja Tartus. «Tartu kontor on tegelikult ainulaadne, kuna siin on üks oluline osa ettevõtte arenduspesast,» ütles Lourakis. Peale Tartu tegutsevad arendajad ka Kanadas.

Atraktiivne majanduskeskkond

Fleet Complete’i Eesti juhatuse liige Jaanus Truu ütles, et Tartus töötab 40 inimest, mis on ligi viiendik ettevõtte kõigist arendajatest. Kuigi toodet, mida ettevõte pakub, saaks teoreetiliselt juhtida ka ainult Kanadast, on kontorid pillutatud üle maailma laiali, et klientidega vahetult suhelda. «Kui me oleme kliendile lähedal, saame paremini nende soovidele reageerida,» sõnas Truu.