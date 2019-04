Tartu koolid on oodatud liikumispäevast osa võtma

Tartu linnapea Urmas Klaas kutsub kõiki Tartu koole ja spordiklubisid ühinema liikumispäevaga. «Mul on väga hea meel, et eelmise aasta positiivne kogemus andis tõuke liikumispäeva muutumiseks üle-eestiliseks. Laste vähene liikuvus on probleem, millega tuleb järjepidevalt kogu Eestis tegeleda,» sõnas ta.

Heategevusliku teatejooksu ja liikumispäeva eestvedaja Erik Pallase sõnul on igale lapsele võimalik leida sobiv trenn. «Tutvustades lastele sportimisvõimalusi, aitame neil leida sobiva harrastuse. Just meie treenerid on need, kes suudavad lapsi innustada ja valitud treeningu huvitavaks muuta. Rõõm on näha, et Tartus on lastel lai valik sportimisvõimalusi, regulaarne iganädalane trenn annab lastele tervisliku harjumuse ja hea vormi kogu eluks.»