Täna kell 11.20 juhtus raske liiklusõnnetus Jõgevamaal Tallinna-Tartu maantee 137. kilomeetril. Liiklus on sündmuskohal taastatud.

Õnnetuses deformeerusid mõlemad sõidukid sedavõrd, et päästjatel tuli juhid neist välja lõigata. Nii kaubiku kui ka sõiduauto juht said viga ning meedikud viisid nad Tartu ülikooli kliinikumi. Praegu teadaolevalt on Toyota juhi vigastused rasked. Õnnetuse täpsemaid üksikasju veel selgitatakse.