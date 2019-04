Kodutütred ja noorkotkad korraldavad esmakordselt Loovusfestivali

Loovusfestivali eesmärk on arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorliikmete vaimseid võimeid ning tagada neile uute kodanikuoskuste omandamise võimalus.

Loovusfestival hõlmab seitset töötuba: teadus ja IT, luule ja muusika, joonistamine ja disain, sepatöö, liikumine ja teater, kokakunst ning loodus- ja ohutushoid. Iga noor saab valida omale meelepärase töötoa, kus üheskoos loomeprotsessis tulemini jõutakse.

«Loovusfestivalil soovime edendada piirideta mõtlemist ning julgustada noori leidmaks loovaid lahendusi keerukatele väljakutsetele. See on suurepärane võimalus üheskoos teiste noorkotkaste ja kodutütardega üle Eesti kogeda vaheldusrikast tegevust ning luua midagi ainulaadset,» sõnas Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Kodutütred ja Noored Kotkad on kaitseliidu noorteorganisatsioonid, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada neiud ja noormehed vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.