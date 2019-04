Tartu aasta terviseedendaja on Lõuna päästekeskus

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Lõuna päästekeskus on olnud aastaid Tartu linna hea partner ennetustöös. «Lõuna päästekeskuse ohutusvaldkonna koolitused haridusasutustes on aidanud aastate jooksul arendada õpilaste toimetulekuoskusi kriitilistes situatsioonides. On tänuväärne, et päästjad leiavad lisaks ohuolukordade lahendamisele aega ka ennetustööks ja tartlaste teadlikkuse tõstmiseks,» ütles Lees. Ennetustöö valdkonnas tõstab linn esile Taavi Siilbeki ja Riivo Mölteri tegevust.