Ajakirjanikud tõdesid, et ehkki Tartu jaoks kõige olulisemad valdkonnad on leidnud dokumendis tarvilikku mainimist, on praeguse sõnastuse juures selgusetu, millised arengud neis lähiaastatel võiks tegelikult aset leida.

Muu hulgas märkis Lukas, et peab jätkuvalt oluliseks Eesti tasakaalustatud arengut ning Tartu ja Tallinna suhe on selles kontekstis oluline. Samas tunnistas ta, et kultuuriministeeriumi kolimist pealinnast Emajõelinna praegu tema tööplaanis pole. «Ei, seda ülesannet ma endale püstitanud ei ole, aga kuulan ära, mida valitsus arvab, sest jätkava peaministri (Jüri Ratase – toim) üks kreedosid on olnud riigiasutuste Tallinnast väljaviimine,» lausus Lukas.