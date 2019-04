Tartu saab laenata koolide ümberehituseks kuni 20 miljonit eurot

Euroopa investeerimispanga asepresident Alexander Stubb usub, et laen võimaldab Tartul saavutada hariduslinnana oma eesmärke. Ta selgitas, et hea õppekeskkond avaldab otsest mõju õpiedule. «Tartu kuulsus hariduslinnana ulatub kaugele ja olen uhke, et Euroopa investeerimispank saab sellele pikale ajaloole positiivse panuse anda,» ütles Stubb.

Praegu on Tartu linnal laene kokku 71 miljonit eurot. «Tänavu on eelarves kavandatud investeeringuteks 11 miljoni euro laenamine, see sisaldab ka Euroopa investeerimispangalt laenatavat,» märkis Urmas Klaas. Vaba laenulimiiti on Tartu finantsseisundit arvestades seega 17 miljonit eurot.