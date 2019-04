Naine ja laps sattusid liiklusõnnetuse tõttu haiglasse

Avariipolitsenik Rando Jõemets selgitas, et esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui mööda Aardla tänavat liikunud ja vasakpöörde tegemise võimalust ootama jäänud Volkswagenile sõitis tagant sisse Toyota.

Toyotat juhtinud 25-aastane naine ja tema 6-aastane laps toimetati haiglasse kontrolli. Volkswagenit juhtinud ja autos üksinda olnud 74-aastane naine viga ei saanud. Mõlemad autojuhid olid kained. Jõemets rõhutas, et autojuhil on alati vaja säilitada fookus liikluses toimuval, et vajadusel jääks piisavalt aega reageerimiseks.