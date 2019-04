Galerii: Tammeka ei suutnud Levadia võiduseeriat katkestada

Tammeka kapten Tauno Tekko rääkis kohtumise järel, et nende eesmärgiks oli mängus sees olla ning sestap Levadiaga kaasa jooksma ei hakatud. «Selles mõttes saime plaani täitmisega ka hakkama, sest olime taga kompaktsed ning väga palju võimalusi neil ei tekkinud. Mängust väravat nad meile lüüa ei suutnudki, poolõnnega saadud käemängu eest tulnud standardolukordadest need väravad sündisid,» kõneles keskpoolkaitsja.

Tekko nentis, et null punkti kolmest mängust on pettumus, kuid samas näidati nii Flora, Paide kui Levadia vastu, et suudetakse mängida küll. «Paide mängust on kahju, meil oli ka endal mitmeid võimalusi ning lõppskoorile vaatamata oli mäng küllaltki võrdne,» ütles Tekko.

Tammeka peatreener Kaido Koppel märkis soccernet.ee ülekandele antud intervjuus, et selline tihe graafik on kindlasti väsitav, kuid lisas, et see on Eesti kõrgliiga ning seal ei peagi lihtsaid mänge olema. «See teebki selle liiga minu jaoks põnevaks - kui mängud oleks lihtsad, siis siis poleks see minu jaoks väljakutsuv,» lisas Koppel.