«Metsik linn» tuleb taas

Loodusfestivali raames toimuva fotokonkursi eesmärgiks on innustada inimesi linnaloodusele rohkem tähelepanu pöörama. «Tänavuse Loodusfestivali fookus on varasemast rohkem looduse vaatlemisel ja üks väga hea viis, kuidas seda teha, on läbi fotokaamera,» sõnas Loodusfestivali projektijuht Andro Truuverk.