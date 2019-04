Kutsehariduskeskus avab uksed

Kutsehariduskeskuse avatud uste päevad pakuvad infot aga ka suurepäraseid võimalusi töötubades ja miniloengutes ametitega tuttavamaks saada või siis hoopis proovida nutikust ja kätt fuajeedes avatud «tänavatel».

Lähemalt tutvustatakse erialasid ja õppimisvõimalusi ning ring käikudel saab piiluda ruumidesse, kuhu muidu ei saa. «Toome oma saalidesse ja koridoridesse ka vahvaid külalisi muusika ja meelelahutuse maailmast ning üles astub ka koolibänd,» ütles turundusjuht Kaire Mets.

Sel aastal on kutsehariduskeskuse plaan avada kokku 67 erinevat õppekava tehnika, ehituse, toidu, ilu, IT, turismi ja äri valdkondades. Kõige suurem uudis on kutsehariduse IT-akadeemia raames alustav tarkvaraarendaja eriala. Sellele erialale oodatakse põhikoolilõpetajaid, kes soovivad oma tulevikku IT tarkvaraarendusega siduda ja tahavad võrdselt edukad olla nii praktilistes oskustes kui ka laiemate teadmiste omandamises. Õpe kestab kokku neli aastat, ning sinna mahub peale erialaoskuste ka gümnasistidega võrdses mahus eksamiaineid, et lõpetajad sooritaksid edukalt riigieksamid ning saaksid soovi korral kõrghariduse tasemel jätkata.

Uuenduslik on ka keevitus- ja metallitööde erialade valdkondlik vastuvõtt. See tähendab seda, et esialgu õpitakse alusteadmisi- ja oskusi koos ning alates teisest kursusest toimub spetsialiseerumine kas keevituse, metallilõikepinkide või koostelukksepa suunda.

«Kevadisel vastuvõtuperioodil ootame eriti noori põhikooli lõpetajaid, et nad saaksid varakult oma sisseastumistoimingud tehtud ning suvel rahulikult puhata,» ütles karjäärinõustaja Liine Maasikas. «Kes aga tunneb, et vajab otsustamiseks nõu ja abi, siis pakume nii nõustamist aga ka võimalust osaleda mõnel praktikapäeval, et erialast paremat ettekujutust saada. Kel on kutseõppe vastu huvi, võivad julgelt pöörduda.»