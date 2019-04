Tammeka võõrustab esikolmiku meeskondi

«Maarduga saime läbi häda viigi, aga kui ka nende järgnevaid mänge vaadata (Maardu on kaotanud 0:5 Nõmme Kaljule ja 0:8 FCI Levadiale - toim), siis oleks pidanud neid ikkagi võitma,» kõneles Tekko. «Floraga võitlesime kõvasti ja mäng oli tegelikult okei, lihtsalt seisul 1:2 pidime oma mängu rohkem avama ja nad karistasid selle lõpus kahel korral ära. Kindlasti ei istunud me seal ainult kaitses, suutsime neid kõrgelt pressida ja võimalusi tekitada.»

Kuigi Tammeka suutis Paidet hooajaeelses kontrollkohtumises võita, ootab Tekko täna väga kõva lahingut, sest Kesk-Eesti klubi senised liigamängud on osutanud, et kahe hooaja vahepeal võistkonnaga liitunud mängijad on Paidele oluliselt kvaliteeti juurde andnud. «Nad on tõesti hästi mänginud, kuid ma ei näe ühtki põhjust, miks me ei peaks saama nendega võrdselt mängida, eriti veel koduväljakul,» ütles keskpoolkaitsja.