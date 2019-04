ERM tahab Raadi lennuvälja taas kasutusele võtta

Eelmisel aastal oli ERMi näitusekülastajatest ligi viiendik väliskülalisi enam kui 90 riigist, mistõttu on lennujaama kasutuselevõtt ja ühendus Euroopa kultuuri- ning teaduskeskustega möödapääsmatu.

Paremate lennuühenduste vastu on huvi näidanud ka Tartu sõpruslinnade esindajad paljudes riikides seoses Tartu Euroopa kultuuripealinna kandidatuuriga aastaks 2024.

Lisaks ERMi näituste külastajatele on olulised ka erinevad kultuurisündmused, näiteks oleks see abiks ka erinevate suurkontsertide võõrustamisel juba sellel suvel ning tulevikus. «Niikuinii tulevad megastaarid oma eralennukiga,» kommenteeris ERMi esindaja.

Tartu valla territooriumil oleva nõukogudeaegse lennujuhtimiskeskuse lammutamine õnneks peatati. Kaasaegase, uue ja vana sümbioosiga hoone rajamine on ERMi esindaja hinnangul kindlasti võimalik.

Igal juhul oleks Raadi lennuraja taastamine oluliseks tõukeks nii Tartu linna kui ka valla ühise eesmärgi teostamiseks, et Raadi, mille keskmes on ERMi uus peahoone ja teised lähiaastate arendused kujuneks maailma mastaabis tuntud turismiatraktsiooniks ja sihtkohaks.

See oli ka rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitjate algne idee, et lennurada on ühendatud nii visuaalselt kui ka igapäevaselt ERMi peahoonega.