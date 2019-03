Piirissaare põhjakanal muutub taas läbitavaks

Et seal kalastushooajal taas lahedalt paadi ja väikelaevaga liigelda saaks, laseb Tartu vald kanalipõhjast setted eemaldada.

Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp sõnas, et kanalit tuleb süvendada iga viie kuni seitsme aasta järel. «Peipsist uhub vesi kanalipõhja palju setteid ja sinna tekivad kõrged luited,» põhjendas Raudsepp.

Kuna põhjakanal muutub seetõttu pea läbimatuks, on ennekõike raskendatud kohalike kalurite elukorraldus. Kui kalamehed soovivad Peipsi järvel võrke panna Piirissaarest põhja poole, siis praegu ei saa nad järvele sõita Piirissaare sadamast otse mööda põhjakanalit, vaid peavad lähenema kanali lõunapoolsest otsast ja tegema tiiru ümber saare. Sadamast põhjakanali kaudu on järvele umbes kilomeeter, ümber saare sõites on teekond vähemalt viis korda pikem.