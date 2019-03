Video: tartlased avaldasid meelt põhiõiguseid piirava poliitika vastu

«Praegused Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonikõnelused seavad löögi alla Eesti inimeste põhiõigused. Läbirääkimistel osaleb erakond, kes on saavutanud oma poliitilise edu valeinfoga ühiskonda lõhestades. Näitame, et me ei ole sellega nõus,» seisis täna hommikul saadetud pressiteates, kus meeleavalduse kontaktisikutena on kirjas Maria Hõbesalu, Monika Kerme ja Antonia Naela nimed ning kontaktid.