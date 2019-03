Vanemuise toetajaks saab Tartu ettevõte Metec

Vanemuise teatrijuhi Toomas Petersoni sõnul on suurepärane, et teater saab toetajana juurde Tartus tegutseva kohaliku ettevõtte. «Tartu inimesed armastavad Vanemuise teatrit väga ja on suurepärane, et ka linna ettevõtjad leiavad põhjuse just teatrit toetada,» ütles ta. Peterson lisas, et Metec saab lisaks rahalisele toetusele teatrit aidata ka ilmselt kogemuste- ja teadmistepagasiga. «Edaspidi võib koostöö hõlmata ka lavastuse ettevalmistamiseks vajalikke tehnilisi tegevusi.»