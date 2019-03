Viimastel aastatel on lisandunud trombektoomia ehk protseduur, kus reiearteri kaudu minnakse kateetriga üles ning tromb tõmmatakse aju arterist välja. Seda juhtudel, kui tromb on seal liiga suur ega taha lõhustuda. «Nii on võimalik olnud ravida ka neid patsiente, keda trombolüüsiga aidata ei saa,» ütles Janika Kõrv.